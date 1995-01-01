Кейс Orico MSCD-13 с 4 кабелями: USB-A, USB-C, Lightning
Код товара : УТ-00071020
Артикул : MSCD-13-BK-EP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 12 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Цвет
Черный
Описание
Кейс Orico MSCD-13 содержит 4 коротких кабеля, которые можно использовать для зарядки и передачи данных между различными устройствами.
- Кабель USB Type-C - Type C, зарядка мощностью до 100 Вт
- Кабель USB Type-C - Type A, зарядка мощностью до 66 Вт
- Кабель USB Type-C - Lightning, зарядка мощностью до 29 Вт
- Кабель USB Type-A - Lightning, зарядка мощностью до 12 Вт
- Длина кабелей без учета коннекторов составляет около 8 см
- Кабели выполнены в очень толстой нейлоновой оплетке (⌀ 5 мм), которая надежно защищает от залома или разрыва
Сам кейс выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Благодаря компактным размерам (17 х 8 х 2.5 см), вы всегда сможете взять его с собой в дорогу. Наполнитель из формованной EVA пены с вырезанными ячейками плотно фиксирует кабели, чтобы они не болтались при переноске. В кейсе они всегда аккуратно организованы и защищены от потери и загрязнений.