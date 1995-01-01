Описание

Внешний бокс Orico M233C3-G4 позволяет использовать твердотельный SSD диск формата M.2 NVMe в качестве переносного компактного хранилища данных. Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 2х2, PCIE3.0 и UASP максимальная скорость обмена данными составляет 20 Гбит/с (реальная скорость зависит от конкретного SSD диска и других факторов). Бокс отлично подойдет как для работы с большими объемами данных, так и для отдыха (просмотр фильмов, компьютерные игры).

Бокс поддерживает диски размера 2230, 2242, 2260 и 2280 (максимальная емкость 4 Тб). Корпус бокса выполнен из алюминиевого сплава с ребристой поверхностью для лучшего отвода тепла во время работы. В комплекте идет термопрокладка и вкладываемый радиатор для SSD диска. Для установки и извлечения диска не требуются никакие дополнительные инструменты.

В комплекте также идет кабель USB 3.2 Gen 2 с коннекторами USB Type C и встроенным переходником на USB Type A, длина кабеля 30 см.

Размеры: 116 х 42 х 14 мм

Вес: 155 г

Внимание: данный бокс не поддерживает SATA диски.