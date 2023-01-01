Кабель Orico GQZ15-10, USB-A - USB-C, быстрая зарядка до 18W, длина 1 м, черный/серебро
Код товара : УТ-00071090
Артикул : GQZ15-10-BK-BP
690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
6 месяцев
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Описание
USB 2.0; пропускная способность 480Mbps; передаваемая мощность – до 100 W (20V5A); поддержка протокола Power Delivery
• Оплетка- нейлон • Прямые коннекторы с корпусом из алюминия