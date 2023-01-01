Кабель Orico GQA66-20, USB 2.0 Type-A / Type-C, 66 Вт, 2 м
Код товара : УТ-00071093
Артикул : GQA66-20-BK-BP
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Orico GQA66 – серия USB 2.0 кабелей с коннекторами USB-A / USB-C, сделаны преимущественно для быстрой зарядки ваших устройств. Кабели поддерживают зарядку током до 66 Вт (11В 6А). Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, оплетка – из нейлона с внутренним слоем из термопластичного эластомера (ТПЭ). Передача данных тоже возможна, но пропускная способность не очень большая: 480 Мбит/с. Кабель протестирован на 5000 сгибаний и 3000 циклов подключения. Выпускается в нескольких вариантах по длине: 1, 1.5, 2 метра.
- Длина: 2 м
- Максимальное напряжение: 11 Вольт
- Максимальная сила тока: 6 Ампер