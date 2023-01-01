Orico GQA66 – серия USB 2.0 кабелей с коннекторами USB-A / USB-C, сделаны преимущественно для быстрой зарядки ваших устройств. Кабели поддерживают зарядку током до 66 Вт (11В 6А). Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, оплетка – из нейлона с внутренним слоем из термопластичного эластомера (ТПЭ). Передача данных тоже возможна, но пропускная способность не очень большая: 480 Мбит/с. Кабель протестирован на 5000 сгибаний и 3000 циклов подключения. Выпускается в нескольких вариантах по длине: 1, 1.5, 2 метра.