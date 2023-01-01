Кабель Orico GQA66-15 кабель USB-A - USB-C, быстрая зарядка до 66W, длина 1,5 м, черный
Код товара : УТ-00071092
Артикул : GQA66-15-BK-BP
850 ₽
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6 месяцев
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Описание
Orico GQA66-15 - это кабель USB-A – USB-C с поддержкой быстрой зарядки до 66 Вт. Он имеет длину 1.5 метра, что достаточно для комфортного использования. Черный цвет кабеля выглядит стильно и универсально.