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Кабель Orico GQA15-20, USB 2.0 Type-A / Type-C, 15 Вт, 2 м

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071089 Артикул : GQA15-20-BK-BP

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Orico GQA15 – серия кабелей с коннекторами USB-A / USB-C. Поддерживают зарядку током до 15 Вт (5В 3А). Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, оплетка – из нейлона с внутренним слоем из термопластичного эластомера (ТПЭ). Кабель протестирован на 5000 сгибаний и 3000 циклов подключения. Выпускается в нескольких вариантах по длине: 1, 1.5, 2 метра. Задать вопрос 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Orico GQA15 – серия кабелей с коннекторами USB-A / USB-C. Поддерживают зарядку током до 15 Вт (5В 3А). Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, оплетка – из нейлона с внутренним слоем из термопластичного эластомера (ТПЭ). Кабель протестирован на 5000 сгибаний и 3000 циклов подключения. Выпускается в нескольких вариантах по длине: 1, 1.5, 2 метра.

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