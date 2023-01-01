Orico GQA15-10 - это высококачественный кабель, предназначенный для зарядки устройств с разъемами USB-A и USB-C. Кабель имеет длину 1 метр, что обеспечивает удобство использования и компактность. Одной из ключевых особенностей данного кабеля является поддержка быстрой зарядки мощностью до 18 Ватт, что позволяет быстро и эффективно заряжать ваши устройства.