Кабель Orico CW240, угловой USB3.2 Gen 2x2 Type C 20 Гбит/с, PD 240 Вт, 0.5 м
Код товара : УТ-00071071
Артикул : CW240-20-05-BK-BP
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Кабели Orico серии CW240 отличаются поддержкой протокола USB Power Delivery 3.1 с максимальной мощностью 240 Вт (48В 5А). Данный кабель также соответствует стандартам передачи данных USB3.2 Gen 2x2 и обратно совместим с предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 20 Гбит/с, что позволяет передавать большие объемы данных за считанные секунды, а также передавать видеосигнал в формате 4К 60 Гц.
Коннекторы USB Type C выполнены из алюминиевого сплава, сердечник – из луженой меди, оплетка из плотного нейлона. Кабель протестирован и выдерживает более 5 000 сгибаний, а также более 3000 циклов установки в гнезда. Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении. Длина 0.5 м.
Кроме серии Orico CW240 также выпускается серия CC240, которая отличается только формой коннекторов: у CC240 оба прямые, у CW240 – один прямой, один угловой.