Orico CSL32-20 - это высококачественный USB-кабель с технологией USB​-C 3.2 Gen 2*2 и поддержкой скорости передачи данных до 20 Гбит/сек. Кабель имеет длину 2 метра, что позволяет легко и удобно подключать устройства на расстоянии. Угловые разъемы обеспечивают комфортное использование и предотвращают спутывание кабеля.