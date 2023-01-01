Orico CSL32-20 кабель USB-C 3.2 Gen2*2, 20Gbps, длина 2 м, угловые разъемы, черный
Код товара : УТ-00071096
Артикул : CSL32-20-BK-BP
1 890 ₽
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6 месяцев
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Описание
Orico CSL32-20 - это высококачественный USB-кабель с технологией USB-C 3.2 Gen 2*2 и поддержкой скорости передачи данных до 20 Гбит/сек. Кабель имеет длину 2 метра, что позволяет легко и удобно подключать устройства на расстоянии. Угловые разъемы обеспечивают комфортное использование и предотвращают спутывание кабеля.