Описание

Orico CSL32 – это USB Type C кабели с двумя угловыми коннекторами. Они соответствуют стандарту USB3.2 Gen 2x2, что обеспечивает максимальную скорость передачи данных 20 Гбит/с.* Также возможна передача видео с разрешением 4К 60р. Наконец, кабели поддерживают быструю зарядку QC 4.0 / USB Power Delivery 100 Вт (20В 5А), для этого они оснащены чипами E-Marker, которые обеспечивают корректное рукопожатие с зарядным устройством. Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, а оплетка – из износостойкого полипропиленового волокна, благодаря чему кабель выдерживает более 10 000 сгибаний. Кабель обратно совместим с предыдущими версиями USB (3.1, 3.0, 2.0).

Кабели Orico CSL32 выпускаются в 5 вариантах длины: от 0.5 до 5 метров.

* реальная скорость передачи может отличаться, она зависит от скорости чтения / записи подключенного носителя и других факторов.