Кабель Orico CSL32-05, USB-C 3.2 Gen2*2, 20Gbps, длина 0,5 м, угловые разъемы, черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071067 Артикул : CSL32-05-BK-BP



ORICO CSL32-05 — это высококачественный USB-кабель с двумя угловыми разъемами USB-C, предназначенный для подключения и синхронизации устройств с разъемом USB-C. Кабель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2 и скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Задать вопрос 1 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание ORICO CSL32-05 — это высококачественный USB-кабель с двумя угловыми разъемами USB-C, предназначенный для подключения и синхронизации устройств с разъемом USB-C. Кабель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2 и скорость передачи данных до 20 Гбит/с.

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