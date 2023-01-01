Кабель Orico CSL32-05, USB-C 3.2 Gen2*2, 20Gbps, длина 0,5 м, угловые разъемы, черный
Код товара : УТ-00071067
Артикул : CSL32-05-BK-BP
1 490 ₽
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6 месяцев
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Описание
ORICO CSL32-05 — это высококачественный USB-кабель с двумя угловыми разъемами USB-C, предназначенный для подключения и синхронизации устройств с разъемом USB-C. Кабель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2 и скорость передачи данных до 20 Гбит/с.
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