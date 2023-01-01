Кабель Orico CM32-10 USB-C 3.2 Gen2*2, 20Gbps, длина 1 м, черный
Код товара : УТ-00071095
Артикул : CM32-10-BK-BP
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Оrico Высокоскоростной USB 3.0 кабель для передачи данных - идеальное решение для быстрого обмена файлами между устройствами. Скорость передачи до 5 Гбит/с, прочность и долговечность. Подключайте ноутбук, внешний диск или смартфон к ПК или зарядному устройству легко и быстро.