Оrico Высокоскоростной USB 3.0 кабель для передачи данных - идеальное решение для быстрого обмена файлами между устройствами. Скорость передачи до 5 Гбит/с, прочность и долговечность. Подключайте ноутбук, внешний диск или смартфон к ПК или зарядному устройству легко и быстро.