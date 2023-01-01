Orico CC240-40-10, USB 4.0 PD 240W, до 40 Gbps, длина 1 м, черный
Код товара : УТ-00071076
Артикул : CC240-40-10-BK-BP
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
6 месяцев
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Описание
Orico CC240-40-10 – это высококачественный USB-кабель, поддерживающий стандарт USB 4.0 и Power Delivery (PD) мощностью 240 Вт. Кабель обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с и имеет длину 1 метр.
Этот кабель идеально подходит для подключения современных ноутбуков, мониторов и других устройств к источникам питания и передачи данных. Он обеспечивает надежное и стабильное соединение, а также позволяет быстро заряжать устройства