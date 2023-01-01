Orico CC240-40-10 – это высококачественный USB-кабель, поддерживающий стандарт USB 4.0 и Power Delivery (PD) мощностью 240 Вт. Кабель обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с и имеет длину 1 метр. Этот кабель идеально подходит для подключения современных ноутбуков, мониторов и других устройств к источникам питания и передачи данных. Он обеспечивает надежное и стабильное соединение, а также позволяет быстро заряжать устройства