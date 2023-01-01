Описание

Кабели Orico серии CC240 отличаются поддержкой протокола USB Power Delivery 3.1 с максимальной мощностью 240 Вт (48В 5А). Кабель также соответствует стандартам передачи данных USB4 / Thunderbolt 4 и обратно совместим с Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с, что позволяет, к примеру, передавать видеосигнал с разрешением 8К при частоте обновления 60 Гц. Также возможно одновременное подключение двух 4К мониторов.

Коннекторы USB Type C выполнены из алюминиевого сплава, сердечник – из луженой меди, оплетка из плотного нейлона. Кабель протестирован и выдерживает более 5 000 сгибаний, а также более 3000 циклов установки в гнезда. Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении. Длина 0.5 м.

Кроме серии Orico CC240 также выпускается серия CW240, которая отличается только формой коннекторов: у CC240 оба прямые, у CW240 – один прямой, один угловой.