Описание

Кабели Orico серии CC240 отличаются поддержкой протокола USB Power Delivery 3.1 с максимальной мощностью 240 Вт (48В 5А). Данный кабель также соответствует стандартам передачи данных USB3.2 Gen 2 и обратно совместим с предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 20 Гбит/с, что позволяет передавать большие объемы данных за считанные секунды, а также передавать видеосигнал в формате 4К 60 Гц.

Коннекторы USB Type C выполнены из алюминиевого сплава, сердечник – из луженой меди, оплетка из плотного нейлона. Кабель протестирован и выдерживает более 5 000 сгибаний, а также более 3000 циклов установки в гнезда. Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении. Длина 0.5 м.