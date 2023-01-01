Батарейки Opticell Specialty CR 2032 2 шт.
Код товара : УТ-00071602
Артикул : 5060001
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2032
В упаковке (штук)
2
Описание
Батарейки OptiCell Specialty CR 2032 - это высококачественные элементы питания, разработанные специально для использования в устройствах с высоким потреблением энергии, таких как портативные компьютеры, электронные игры и многие другие. Батарейки имеют форм-фактор CR 2032, что означает, что они обладают компактными размерами и идеально подходят для устройств с ограниченным пространством для батареи.
Батарейки OptiCell Specialty CR 2032 обладают повышенной емкостью и долгим сроком службы, что позволяет использовать их в устройствах, нуждающихся в постоянном источнике питания. Благодаря специальной технологии производства, батарейки обеспечивают стабильную и надежную работу устройств даже при высоких нагрузках и длительном использовании.