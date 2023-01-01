Батарейки Opticell C/LR 14 Basic (2 шт)
Код товара : УТ-00071834
Артикул : 5051004
590 ₽
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14 дней
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Описание
Батарейки базовой линейки Opticell размера С идеально подойдут для устройств, нуждающихся в надежном и мощном источнике питания. Работают намного дольше!* (*по сравнению с обычной солевой батарейкой формата C. Результаты могут варьироваться от устройства). Срок хранения до 10 лет** (**сохраненяет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения). Защита от протекания Не содержит тяжелых металлов Работает намного дольше! Возможность полной переработки