Батарейки базовой линейки Opticell размера С идеально подойдут для устройств, нуждающихся в надежном и мощном источнике питания. Работают намного дольше!* (*по сравнению с обычной солевой батарейкой формата C. Результаты могут варьироваться от устройства). Срок хранения до 10 лет** (**сохраненяет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения). Защита от протекания Не содержит тяжелых металлов Работает намного дольше! Возможность полной переработки