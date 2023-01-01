Батарейки Opticell Basic AA 4 шт.
Код товара : УТ-00071600
Артикул : 5051001
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
AA (R6)
В упаковке (штук)
4
Описание
Элементы питания Opticell Basic LR6 BL4 представляют собой высококачественные батарейки базовой линейки Opticell размера AA. Они обеспечивают стабильную и продолжительную работу устройств, благодаря использованию щелочной технологии.
Основное преимущество этих батареек - продолжительность работы. Они способны работать намного дольше, чем солевые батарейки типа АА, что делает их отличным выбором для тех, кто ценит свое время и энергию. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования, но в любом случае, вы получите больше пользы от своих устройств.
В упаковке вы найдете 4 батарейки.