Элементы питания Opticell Basic LR03 представляют собой высококачественные батарейки базовой линейки Opticell размера АAA. Они обеспечивают стабильную и продолжительную работу устройств, благодаря использованию щелочной технологии. Основное преимущество этих батареек - продолжительность работы. Они способны работать намного дольше, чем солевые батарейки типа ААА, что делает их отличным выбором для тех, кто ценит свое время и энергию. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования, но в любом случае, вы получите больше пользы от своих устройств. В упаковке вы найдете 4 батарейки.