Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-5 Kit 12-45mm f/4 Pro серебристый
Код товара : УТ-00062633
Артикул : # V210022SE000
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Оптический зум
3х
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 12 с, пользовательский
Баланс белого
авто, 7 предустановок, 4 пользовательских настройки, установка температуры в К (2000K - 14000K)
Цифровой зум
2х цифровой телеконвертер
Съёмка видео
Битрейт
Cinema 4К: 237 Мбит/с, UHD 4K: 102 Мбит/с. Full HD ALL-I: прибл. 202 Мбит/с, IPB: 52, 30, 18 Мбит/с
Формат записи звука
Стерео РСМ, 16 бит, 48 кГц (WAVE)
Фокусировка
Функции автофокуса
фазовая + контрастная: 121 крестообразный датчик, фокусировка по глазам, фокус-брекетинг, фокус-стекинг
Матрица
Датчик изображения
17.3 х 13 мм (4/3") MOS
Светочувствительность
ISO 200 - 6400 с расширением до ISO 64 – 25600
Число эффективных пикселей, Мп
20.4
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, 324 зоны: оценочный ESP, точечный, центровзвешенный, светлая зона, тень
Брекетинг экспозиции
2 / 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 2/3, 1 EV, 7 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +2 диоптрий
Видоискатель
электронный, OLED, 2.4 млн. точек, увеличение 1.37х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 27 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), 1 слот
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор BLS-50, 310 кадров по стандарту CIPA, 60 минут видеозаписи; зарядка по USB (в выключенном состоянии)
Физические характеристики
Вес
414 г (с аккумулятором и картой памяти), 366 г (только корпус)
Размеры товара
125.3 х 85.2 х 49.7 мм (без выступающих частей)
Описание
Компания OM System (ранее известная под брендом Olympus) анонсировала беззеркальную камеру OM-5. Внешне она максимально напоминает Olympus OM-D E-M5 Mark III, но внутри произошел ряд изменений. Самое главное: процессор TruePic VIII сменился на TruePic IX, это добавило камере обрабатывающих мощностей. Например, автофокус с отслеживанием по глазам и лицам стал работать более быстро и цепко. Повысилась эффективность стабилизации изображения, были добавлены новые режимы съемки.
Максимальная эффективность стабилизации изображения повысилась с 6.5 до 7.5 ступеней экспозиции. Надо отметить, что подобные результаты достижимы только с определенными объективами: рекордные замеры производились с M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO. С другими объективами результаты будут скромнее, но тем не менее, прогресс произошел именно за счет внутрикамерного стабилизатора, так что и с другими линзами эффективность должна возрасти. Обновленный стабилизатор теперь позволяет внимать в режиме High-Res без штатива, просто с рук. В этом режиме камера делает несколько снимков и самостоятельно объединяет их в одно фото с разрешением 50 Мп (обычное разрешение: 20 Мп). Режим хорошо работает при том условии, что объекты в кадре не двигаются. Если использовать штатив, можно получить все 80 Мп.
Из линейки E-M1 / OM-1 также спустился режим Live ND: электронная симуляция ND фильтров (вплоть до ND16). Функция позволяет продлить выдержку, не трогая другие параметры камеры, что, опять же, полезно при съемке пейзажа. Эффект можно посмотреть на экране камеры прямо во время экспонирования. Еще один новый режим – Keystone Compensation – позволяет частично исправить трапециевидные искажения геометрии, как если бы вы использовали шифт-объектив.
По видео особо крупных изменений не произошло: камера как и прежде записывает 4К при максимальной частоте 30 кадров/с, однако за счет улучшенной автофокусировки и стабилизации качество роликов должно возрасти. Также убрано 29-минутное ограничение длины ролика и добавлен профиль OM-Log400, который позволяет захватить больше деталей в темных и светлых областях для дальнейшей обработки (грейдинга). Наконец, OM-5 теперь можно использовать как веб-камеру, причем для этого не требуется никаких дополнительных приложений: просто подключите ее к компьютеру по USB кабелю. Из негативных моментов: порт USB остался старым, USB 2.0 Micro B вместо USB-C, что ограничивает и скорость передачи файлов, и скорость зарядки – о быстрой зарядке (USB Power Delivery) с таким интерфейсом говорить не приходится.
Наконец, одним из важных преимуществ OM-5 перед конкурентами является серьезная пыле-/влагозащита корпуса, которая не просто заявляется на словах, а сертифицирована по международному стандарту: IP53 (полная защита от пыли, защита от дождя, вертикально падающих капель воды). Это должно придать уверенности тем, кто снимает под открытым небом: пейзажистам, анималистам, стрит- и тревел-фотографам. Обратим внимание, что установленный объектив также должен обладать защитой, иначе это не будет работать.
Как и прежде, в камере можно найти много интересных режимов, таких как фокус-брекетинг и фокус-стекинг (помогают в предметной и макросъемке), «живая экспозиция» при длительной выдержке (Live Composite), «художественные фильтры» (Art Filter), которые присутствовали и ранее. Наличие таких функций помогает не только новичкам, но и профессиональным фотографам. Эти электронные функции-ассистенты часто не берут в расчет при оценке камеры, однако они значительно упрощают и ускоряют съемку самых разных сюжетов, от пейзажа до макро.