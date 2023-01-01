Описание

Компания OM System (ранее известная под брендом Olympus) анонсировала беззеркальную камеру OM-5. Внешне она максимально напоминает Olympus OM-D E-M5 Mark III, но внутри произошел ряд изменений. Самое главное: процессор TruePic VIII сменился на TruePic IX, это добавило камере обрабатывающих мощностей. Например, автофокус с отслеживанием по глазам и лицам стал работать более быстро и цепко. Повысилась эффективность стабилизации изображения, были добавлены новые режимы съемки.

Максимальная эффективность стабилизации изображения повысилась с 6.5 до 7.5 ступеней экспозиции. Надо отметить, что подобные результаты достижимы только с определенными объективами: рекордные замеры производились с M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO. С другими объективами результаты будут скромнее, но тем не менее, прогресс произошел именно за счет внутрикамерного стабилизатора, так что и с другими линзами эффективность должна возрасти. Обновленный стабилизатор теперь позволяет внимать в режиме High-Res без штатива, просто с рук. В этом режиме камера делает несколько снимков и самостоятельно объединяет их в одно фото с разрешением 50 Мп (обычное разрешение: 20 Мп). Режим хорошо работает при том условии, что объекты в кадре не двигаются. Если использовать штатив, можно получить все 80 Мп.

Из линейки E-M1 / OM-1 также спустился режим Live ND: электронная симуляция ND фильтров (вплоть до ND16). Функция позволяет продлить выдержку, не трогая другие параметры камеры, что, опять же, полезно при съемке пейзажа. Эффект можно посмотреть на экране камеры прямо во время экспонирования. Еще один новый режим – Keystone Compensation – позволяет частично исправить трапециевидные искажения геометрии, как если бы вы использовали шифт-объектив.

По видео особо крупных изменений не произошло: камера как и прежде записывает 4К при максимальной частоте 30 кадров/с, однако за счет улучшенной автофокусировки и стабилизации качество роликов должно возрасти. Также убрано 29-минутное ограничение длины ролика и добавлен профиль OM-Log400, который позволяет захватить больше деталей в темных и светлых областях для дальнейшей обработки (грейдинга). Наконец, OM-5 теперь можно использовать как веб-камеру, причем для этого не требуется никаких дополнительных приложений: просто подключите ее к компьютеру по USB кабелю. Из негативных моментов: порт USB остался старым, USB 2.0 Micro B вместо USB-C, что ограничивает и скорость передачи файлов, и скорость зарядки – о быстрой зарядке (USB Power Delivery) с таким интерфейсом говорить не приходится.

Наконец, одним из важных преимуществ OM-5 перед конкурентами является серьезная пыле-/влагозащита корпуса, которая не просто заявляется на словах, а сертифицирована по международному стандарту: IP53 (полная защита от пыли, защита от дождя, вертикально падающих капель воды). Это должно придать уверенности тем, кто снимает под открытым небом: пейзажистам, анималистам, стрит- и тревел-фотографам. Обратим внимание, что установленный объектив также должен обладать защитой, иначе это не будет работать.

Как и прежде, в камере можно найти много интересных режимов, таких как фокус-брекетинг и фокус-стекинг (помогают в предметной и макросъемке), «живая экспозиция» при длительной выдержке (Live Composite), «художественные фильтры» (Art Filter), которые присутствовали и ранее. Наличие таких функций помогает не только новичкам, но и профессиональным фотографам. Эти электронные функции-ассистенты часто не берут в расчет при оценке камеры, однако они значительно упрощают и ускоряют съемку самых разных сюжетов, от пейзажа до макро.