Описание

Являясь флагманом беззеркальной системы OM, OM-1 оснащена новейшими технологиями для реализации ваших самых смелых творческих идей. Взяв ее, вы поразитесь компактным размерам, малому весу, и тому, как естественно она ложится в руку. Откажитесь от тяжелых, громоздких подвесов и штативов благодаря лучшей в мире системе стабилизации изображения, позволяющей делать четкие снимки с рук даже при самом слабом освещении. Благодаря защите от непогоды вы сможете работать в сильный дождь и мороз. Вам хватит скорости и точности камеры, чтобы запечатлеть самые невероятные сюжеты и сделать снимки и видео в захватывающих местах.

Съемка со скоростью 120 кадров в секунду

Защита от атмосферных воздействий IP53

Стабилизатор изображения позволяет компенсировать до 8.0 EV

Сенсор Stacked BSI Live MOS

Наша 20-мегапиксельная матрица Stacked BSI Live MOS — это шаг вперед в качестве изображения. В ней используется революционно новый способ расположения элементов матрицы, позволяющий пропускать больше света и повышающий эффективность работы в условиях низкой освещенности. Ваши фотографии будут иметь великолепное разрешение с низким уровнем шума и богатый динамический диапазон, проработанный от теней до бликов.

Фотосъемка при слабом освещении

Вам больше не придется беспокоиться о качестве снимков при съемке в помещении или в условиях предельно малой освещенности. Камера имеет стандартный диапазон ISO до 25 600. Если света недостаточно, вы можете увеличить значение ISO до 102 400, чтобы получать яркие фотографии в самых сложных условиях.

Еще более совершенный IBIS

Хватит беспокоиться о дрожании камеры даже на очень длинных выдержках. Мы потратили десятилетия на разработку самой эффективной в мире системы стабилизации изображения, чтобы вы могли не пользоваться штативами и другим стабилизирующим оборудованием и делать замечательные кадры с рук. В вашем распоряжении до 8 ступеней* компенсации, которые устраняют дрожание камеры на длинных выдержках, даже в телефотосъёмке и макро. Вы получите качественные фотографии даже в условиях самой низкой освещенности.

* С M.Zuiko 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

TruePic X

OM-1 оснащена нашим передовым чипом обработки изображений TruePic X, который работает в тандеме с матрицей Stacked BSI Live MOS Sensor. TruePic X обеспечивает быстрый запуск и скорость записи, впечатляющий автофокус и невероятно быструю непрерывную съемку. Помимо скорости, этот обновленный процессор также устанавливает новые стандарты качества изображения. Наслаждайтесь реалистичными цветами, непревзойденной резкостью и яркими градациями тонов.

Настолько умная, что она практически думает за вас

В OM-1 реализовано множество передовых технологий, которые позволяют вам макимально сосредоточиться на том, чтобы получить нужный кадр.

Live ND

Зачем брать с собой ND-фильтры, если они уже встроены в вашу камеру? Режим Live ND OM-1 охватывает до ND64, предоставляя вам широкий спектр эффектов. Перед съемкой вы можете предварительно просмотреть эффект длинной выдержки в видоискателе.

High Res Shot с рук

Иногда вам просто необходимо большее разрешение, чем 20-Мп снимок. Теперь вы можете сделать снимок с разрешением 50 Мп одним нажатием кнопки. Более того, вам не понадобится штатив или другое стабилизирующее оборудование. Просто держите камеру и снимайте. OM-1 автоматически делает 12 снимков и мгновенно объединяет их в одну фотографию высокого разрешения с впечатляющей детализацией.

Live Composite

Каждый фотограф знает, что съемка с длинными выдержками - сложная задача. Но режим Live Composite Mode облегчает эту задачу благодаря встроенной в корпус системе стабилизации изображения. Эффектные снимки с фарами машин, фейерверков или рисование светом теперь можно снимать с рук. Камера делает серию непрерывных снимков с одинаковым временем экспозиции, а затем объединяет их в один кадр.

Наложение фокуса

Наложение фокуса придает вашим изображениям совершенно новое художественное измерение, добавляя глубину резкости от переднего плана к фону. OM-1 автоматически делает серию снимков и объединяет их в прекрасно одетализированную общую картину. Режим наложения фокуса в основном используется в макросъемке для придания глубины, объёма и детализации изображениям. Вы также можете использовать его в пейзажной фотографии для впечатляющих многоплановых снимков.

Выразительный HDR

Теперь ваши фотографии будут иметь более широкий динамический диапазон с превосходным контрастом и четкостью. Вы увидите все, что ранее скрывалось в тенях и за яркими бликами.

AF Звездное небо

Снимать звезды еще никогда не было так просто. Наш режим автофокусировки "Звездное небо" имеет две настройки для создания великолепных астроснимков. Приоритет скорости работает в тандеме с мощной встроенной системой стабилизации изображения OM-1, поэтому вы можете снимать ночное небо и не беспокоиться о фокусировке. Настройка "Приоритет точности" позволяет использовать штатив и телеобъектив для невероятно точного наведения на конкретные звезды. Один режим. Две настройки. И бесконечное количество звездных фотографий.

Антимерцание

Контролируйте освещение в помещении. Режим Anti-Flicker Mode компенсирует неравномерность искусственного освещения, автоматически корректируя затвор при пиковой яркости, чтобы сгладить экспозицию и цветовые различия между кадрами.

Бесшумная съемка

Иногда тишина важнее всего. Этот удобный режим отключает все звуки затвора и электроники - идеально подходит для тех случаев, когда вам нужна тишина и незаметность.

Скорость, превосходящая все ваши ожидания

Есть просто быстрые камеры, а есть OM-1. Вы обнаружите, что она обладает всеми необходимыми скоростными характеристиками, чтобы легко запечатлеть самые быстрые движущиеся объекты и саму жизнь такой, какая она есть.

Быстрый 120 FPS EVF

Смотрите на мир таким, каков он есть на самом деле, с помощью электронного видоискателя. Он работает в режиме Live View со скоростью 120 кадров в секунду, обеспечивая кристально четкое изображение при слабом освещении или даже в темноте. Почти 6 миллионов точек обеспечивают впечатляющее разрешение, а едва ощутимая задержка отображения в 0,005 секунды позволяет не отставать от самых быстро движущихся объектов.

1 053 точки автофокусировки

Огромное количество точек следящего автофокуса. OM-1 имеет 1053 точки фокусировки. Каждая точка имеет перекрестный тип, что позволяет обнаруживать вертикальные и горизонтальные линии для непревзойденной точности. Это передовая технология автофокусировки, которая гарантирует, что вы запечатлите все в любое время и в любом месте.

Серийная съемка RAW 120 кадров/с, AF/AE 50 кадров/с

Когда вы снимаете, и вам нужна высокая скорость, чтобы запечатлеть быстро движущийся объект или действие в доли секунды, положитесь на OM-1. Используя бесшумный электронный затвор, вы сможете делать серийную съемку со скоростью 120 кадров в секунду в полном разрешении в формате RAW. В режиме следящей автофокусировки/автоэкспозиции вы можете снимать серийно со скоростью 50 кадров в секунду без отвлекающих затемнений или задержек на дисплее. Вы всегда точно знаете, что фотографируете.

Обновленная функция слежения

Сосредоточьтесь на кадрировании, а не на фокусировке. Камера OM-1 способна самостоятельно обнаруживать и фиксировать определенные объекты. Это называется AI Detection AF. Камера определяет такие объекты, как автомобиль, самолет, поезд, собака или птица - вы сами выбираете режим - и автоматически наводит на них курсор, а затем фокусируется. Все, что вам нужно сделать, - это скомпоновать кадр и позволить камере сделать все остальное.

Профессиональная съемка со скоростью 120 кадров в секунду

Реагировать на действия, длящиеся доли секунды, непросто. Но только не с нашим режимом Pro Capture Mode. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, камера начинает буферизацию серии фотографий со скоростью 120 кадров в секунду. Когда вы увидите нужный момент, полностью нажмите на кнопку спуска затвора, и камера сохранит этот момент плюс буферизованные снимки. Больше никогда не пропустите кадр из-за медленной реакции.

Значительно улучшено распознавание лиц

При съемке портретов, лицо - это главное. Наша недавно переработанная усовершенствованная автофокусировка с распознаванием лиц обеспечивает большую точность, отслеживание и отклик, чтобы вывести портреты на совершенно новый уровень.

Выделенная кнопка автофокусировки

Когда вы заняты составлением композиции, фокусировкой и съемкой, переключение между ручным и автофокусом замедляет работу. Именно поэтому мы добавили специальную кнопку автофокусировки. Она находится рядом с кнопкой AEL, поэтому вы всегда сможете быстро ее найти.

Камера, прочная, как фотограф

Вы можете быть уверены, что эта камера будет отлично работать в самых сложных условиях.

IP53 - защита от пыли и брызг

Вы на съемках, и вдруг начинается ливень. Или вы работаете в пустыне, и яростный ветер разносит песок повсюду. Может быть, вы фотографируете сноубордистов, а температура ниже нуля. OM-1 справится со всем этим. Вам даже не нужно носить с собой защитное снаряжение, например, дождевик. Эффективная система уплотнений, защищающих от непогоды, поможет вам работать в полную силу, не беспокоясь о своей камере.

Скажите пыли "нет"

Съемка в пыльных и грязных условиях - это всегда непростая задача. OM-1 облегчает эту задачу. Наш сверхзвуковой волновой фильтр обеспечивает чистоту матрицы, чтобы на снимках не было нежелательных артефактов. Он колеблется 30 000 раз в секунду, мгновенно стряхивая пыль и грязь с матрицы, чтобы ваши снимки были безупречными.

Лучший затвор

Камера OM-1 оснащена одним из самых надежных в отрасли узлов затвора. Он был протестирован в течение 400 000 срабатываний. Это означает, что вы можете быть уверены в своей камере на все 100%.

Новый аккумулятор BLX-1 и зарядка на ходу

Работайте часами благодаря длительному времени автономной работы. Камера поставляется с нашей новой литий-ионной аккумуляторной батареей BLX-1 высокой емкости, которая обеспечивает 520 снимков. Вы также можете продолжать пользоваться камерой во время зарядки аккумуляторов, чтобы работа не останавливалась. Наше зарядное устройство продается отдельно и может заряжать два аккумулятора одновременно.

Два слота для карт памяти UHS-II

Процессор TruePic X в камере OM-1 управляет 2 слотами для карт памяти, совместимыми с UHS-II, которые обеспечивают потрясающую скорость передачи данных.

Обновленный интерфейс меню

Найти нужную функцию стало намного проще, особенно для начинающих пользователей. Меню более интуитивно понятно, поэтому вы экономите время и снимаете более эффективно.

Оценка изображения в камере

Эта функция помогает сэкономить время при редактировании фотографий. Вы можете отмечать снимки от одной до пяти звезд, чтобы быстрее сортировать их при последующей обработке.

OI.Share

Наше бесплатное приложение для смарт-устройств называется OI.Share, с помощью него вы можете подключиться к камере через Wi-Fi. Вы можете загружать фотографии и видео на смартфон и в социальные сети, а также управлять камерой удаленно.

Фотосъемка с привязкой

Если вы снимаете в студии, то оцените возможность использования OM Capture для подключения OM-1 к ноутбуку или монитору для мгновенного просмотра изображений. Вносите коррективы на ходу и работайте с большей продуктивностью.

Подключение мобильного устройства по технологии BLE

BLE расшифровывается как Bluetooth Low Energy, и он поможет вам сэкономить заряд батареи вашей камеры. Это Bluetooth-соединение, которое находится в спящем режиме или режиме низкого энергопотребления до тех пор, пока не понадобится, поэтому батарея вашей камеры работает дольше.

OM Workspace

Мы обновили наше популярное программное обеспечение для управления и редактирования фотографий, чтобы сделать процесс обработки фотографий более простым и эффективным, чем когда-либо.

Расширьте свою систему

OM-1 - это не просто камера, это совокупность системы. Не забудьте дополнить ее нашими объективами и аксессуарами профессионального класса, такими как батарейные ручки, вспышки, зарядные устройства.

Снимайте видео, которое привлечет внимание

Получите все функции, необходимые для создания красивых видеороликов кинематографического качества в формате 4K. Вы будете снимать чистые, всегда четкие видео с высоким динамическим диапазоном, которые привлекут внимание.

4K/C4K 60p 10 bit

Съемка в формате 4K позволяет получить потрясающе детализированное и исключительно яркое видео, которое можно без проблем воспроизводить даже на самых больших экранах. OM-1 также может снимать FHD в стандартном разрешении 240p, которое прекрасно смотрится практически на любом экране. Вы также можете снимать с высоким битрейтом в различных форматах кадров, включая H.264 и H.265.

Замедленная съемка Ultimate

Замедляйте движение и снимайте 240 кадров в секунду в формате Full HD. Благодаря новому процессору TruePic X в камере OM-1 теперь можно не спеша рассмотреть удар бейсбольного мяча по бите, замедлить движение языка хамелеона и даже запечатлеть полет колибри.

OM-Log LUT

Освещение может быстро меняться, особенно если вы работаете на ходу. Съемка в режиме OM-Log по сравнению с режимом Flat позволяет максимально расширить динамический диапазон, чтобы видео выглядело чистым и четким без потери деталей в тенях и бликах. Новая таблица Look Up Table (LUT) позволяет увидеть на месте съемки изображение, близкое по цвету к тому, которое вы хотите получить после цветокоррекции.

Raw output

Снимайте в формате RAW 12 BIT 4:4:4 для более легкого и быстрого постпродакшн-редактирования. Вы также можете выводить видео в формате RAW на внешнее оборудование, такое как Atomos Ninja V.

Режим видео HLG

HLG означает Hybrid Gamma Log (видео с высоким динамическим диапазоном). При съемке в режиме HLG достигается лучшая яркость, резкость и цвета, которые намного превышают стандартный динамический диапазон.

Особенности записи видео

OM-1 имеет целый ряд функций, позволяющих записывать великолепные видеоролики, которые выглядят именно так, как вы хотите. Шаблон зебры сообщает вам, является ли яркость высокой или низкой, и помогает вам найти правильную экспозицию. Диафрагму, скорость затвора, значение ISO и баланс белого камеры можно настроить индивидуально, чтобы иметь больше творческих возможностей. Дисплей можно переключать между режимом качества изображения и эквивалентом BT.709. Мы встроили функции, упрощающие кадрирование и позволяющие записывать звук в высоком разрешении. В общем, в этой камере есть все, что нужно для записи отличных видео.