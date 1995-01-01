Объектив OM System M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO специально создан для профессиональной съемки и позволяет вам получить быстрый и невероятно портативный телезум. Он сочетает в себе отличное качество изображения, малый вес и компактность. Впервые примененные VCM моторы (Voice Coil Motor, на базе звуковой катушки) обеспечивают очень быстрое и вместе с тем плавное наведение на резкость. Сложная оптическая схема включает целый букет специальных элементов: 2 асферика, 1 низкодисперсионный асферический элемент, 1 сверхнизкодисперсионный элемент (SED), 3 обычных низкодисперсионных элемента (ED) и 1 HD элемент (с высокой рефракцией и дисперсией). Все это обеспечивает превосходное качество изображения с минимальным уровнем аберраций.

Интересная эргономика: бленда объектива может складываться, отъезжая назад, в сторону камеры, что позволяет компактно уложить фотоаппарат в сумку, не снимая и не разворачивая бленду. А когда вы снова приступаете к съемке, она возвращается в рабочее положение буквально за секунду. Складной механизм выдерживает полный вес объектива, поэтому вы можете ставить объектив на бленду, когда меняете оптику, не опасаясь за его сохранность.