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Объектив OM System M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5) (б/у)

  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
  • M.Zuiko Digital ED 20mm f/1.4 Pro (состояние 5)
Код товара:УТ-00096958
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-06/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 302005864
Комплектация: объектив, 2 крышки, бленда, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.