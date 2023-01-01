Описание

Легкий объектив, готовый к путешествиям. Этот светосильный объектив F1.4 PRO прекрасно сочетает высокое разрешение с возможностью создавать мягкое размытое боке. Благодаря компактности и малому весу этот объектив с постоянным фокусным расстоянием сделает легкими и приятными ваши многодневные съемки природных пейзажей и туристических видов. Уровень защиты от непогоды IPX1 позволит вам без проблем вести съемку в любых условиях.

Профессиональная эффективность

Объектив 20mm F1.4 входит в линейку профессиональных объективов PRO с фиксированным фокусным расстоянием. Имея компактные размеры, он отличается высокими оптическими характеристиками, герметичной конструкцией и качеством изображения самого высокого уровня. Если бы вы могли заглянуть внутрь нашего объектива, вы бы увидели мощную группу высококачественных линз, предназначенных для получения изображений с высоким разрешением и исключительной резкостью.

Погодозащищенный

Снимайте в любую погоду. Этот объектив соответствует стандарту IPX-1 и устойчив к брызгам, пыли и морозу при температуре до -10 ° C. Все это благодаря продуманной системе герметичных уплотнений, защищающих объектив от влаги, холода и пыли. Сосредоточьтесь на своих фотографиях, а не на погоде.

Компактный и легкий

Это один из самых компактных объективов в мире, идеально подходящий для многочасовой съемки. Он весит 247 г и имеет длину всего 6,2 см. Вы всегда можете взять его с собой. Он идеально подходит для съемки природы и пейзажа, когда вы хотите преодолевать большие расстояния без использования тяжелого оборудования.

Красивое боке

Придайте своим фотографиям художественный вид с мягким и нежным боке. Объектив создает эффект естественного боке, мягко размывая фон, и перемещаясь от зоны фокуса к зоне вне фокуса, устраняя нежелательную аберрацию. В результате получается изображение высокого разрешения с великолепным боке, которое придает вашим фотографиям еще больше креативности.

Станьте ближе

Объектив подходит не только для пейзажной и природной фотосъемки. При увеличении 0,11x (эквивалент 0,22 для формата 35 мм) вы можете снимать крупные планы с мягким, красивым эффектом боке. У вас появится ранее неизведанное поле для творчества, чтобы запечатлеть мелочи совершенно по-новому.

Фторсодержащее покрытие

Вы находитесь в процессе съемки, и вам нужно остановиться и очистить объектив. Фторсодержащее покрытие упрощает эту задачу. Грязь, пыль, дождь и снег мгновенно устраняются воздухом и салфеткой, не оставляя разводов.

Сбалансированная перспектива

Объектив 20 мм F1.4 PRO обеспечивает большую универсальность при съемке. Наслаждайтесь балансом между уникальным фокусным расстоянием 20 мм (эквивалент 40 мм для 35 мм) и съемкой с красивым боке. У вас будет множество возможностей запечатлеть мир еще более творческими способами.