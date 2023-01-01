Объектив OM System M.ZUIKO Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II
Код товара : УТ-00058215
Артикул : V335030BW000
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
62
Минимальное фокусное расстояние, мм
12
Максимльное фокусное расстояние, мм
40
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.2 м
Угол поля зрения
84° - 30°
Конструкция объектива
14 элементов в 9 группах, из них 1 асферический, 2 асферических низкодисперсионных, 1 DSA двусторонний асферик, 2 низкодисперсионных ED
Физические характеристики
Вес
382 г
Размеры товара
69.9 х 84 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя LC‑62G, крышка задняя LR‑2, бленда LH-66D, мягкий чехол
Описание
Этот зум-объектив с высоким разрешением и большой светосилой обеспечивает невероятную универсальность от широкоугольной до средне-телефотосъемки. Также он отлично подходит и для макросъемки. Положите его в сумку для снаряжения, и вы будете доставать его снова и снова. При всей своей мощности он остается легким и достаточно компактным, чтобы удобно лежать в руке. Степень защиты IP53 означает, что он надежно защищен от атмосферных воздействий, поэтому вы можете снимать без опасений в самых неблагоприятных условиях. Один из самых универсальных объективов, которые вы когда-либо имели.
Высокое качество оптики
Наш объектив 12-40 мм создан с использованием оптики мирового класса со светосильной диафрагмой и оснащен всем необходимым для съемки изображений высокого разрешения.
Светосила F2.8
Благодаря светосильной диафрагме F2.8 вы можете добиться малой глубины резкости с исключительной резкостью даже при слабом освещении. Он идеально подходит для съемки пейзажей, животных и людей, а также для макросъемки с рук. Это объектив, который можно использовать в самых разных условиях и который всегда обеспечивает превосходное качество изображения.
14 элементов в 9 группах
Объектив имеет мощную группу высококачественных линз. Он включает в себя 14 элементов, сконфигурированных в 9 групп. Есть EDA, DSA, HD, HR. ED и 4 асферические линзы, которые настроены таким образом, чтобы ваши изображения не имели аберраций и бликов, которые традиционно возникают при зумировании. Ваши изображения будут иметь высокое разрешение от центра до краев.
Покрытие Zero
Мы используем не только одни из лучших линз в мире, но и усовершенствованное покрытие, подавляющее ореолы и блики.
Фторсодержащее покрытие
Если ваш объектив намокнет, его необходимо вытереть, прежде чем делать следующий снимок. Фторсодержащее покрытие позволяет быстро избавиться от воды. Один взмах - и воды больше нет. Никаких разводов или капель. Вы очистите объектив быстро и качественно, чтобы скорее вернуться к съемке.