Описание

Код товара: 138715

Olympus Mju ZOOM 105 (black) - полностью автоматическая винтажная 35-миллиметровая компактная камера.

Оснащена объективом зум с переменным фокусным расстоянием 38 мм-105 мм, со светосилой f / 4,5-8,9 (6 элементов из стекла ED - один асферический - в 5 группах).

Минимальная дистанция фокусировки фокусировка 60 ​​см.

Автоматическое считывание DX кода пленки для определения светочувствительности, диапазон ISO от 50 до 3200 единиц.

Автоматическая экспозиция с выдержкой 4 с -1 / 500 с.

Таймер автоспуска.

Автоматическая протяжка и обратная перемотка пленки.

Встроенная вспышка с несколькими режимами.

ЖК-дисплей с проверкой заряда батареи и счетчиком кадров.

Питание 3В литиевая CR123A (в комплект не входит).

Размеры 120x64x44 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса

Комплектация: -.

sn: 1093841.

Гарантия 14 дней.