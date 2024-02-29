Пленочный фотоаппарат Olympus Zoom 105 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073715
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-29
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138715
Olympus Mju ZOOM 105 (black) - полностью автоматическая винтажная 35-миллиметровая компактная камера.
Оснащена объективом зум с переменным фокусным расстоянием 38 мм-105 мм, со светосилой f / 4,5-8,9 (6 элементов из стекла ED - один асферический - в 5 группах).
Минимальная дистанция фокусировки фокусировка 60 см.
Автоматическое считывание DX кода пленки для определения светочувствительности, диапазон ISO от 50 до 3200 единиц.
Автоматическая экспозиция с выдержкой 4 с -1 / 500 с.
Таймер автоспуска.
Автоматическая протяжка и обратная перемотка пленки.
Встроенная вспышка с несколькими режимами.
ЖК-дисплей с проверкой заряда батареи и счетчиком кадров.
Питание 3В литиевая CR123A (в комплект не входит).
Размеры 120x64x44 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса
Комплектация: -.
sn: 1093841.
Гарантия 14 дней.