Компактный фотоаппарат Olympus TRIP XB3 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069540
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-31
Причина уценки:
Мелкие царапинки и потёртости на корпусе, следы эксплуатации.
5 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Компактный автоматический фотоаппарат из эпохи плёночной фотографии.
Питание от 2 батареек AA.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Мелкие царапинки и потёртости на корпусе, следы эксплуатации.
Комплектация: кистевой ремень.
Гарантия 14 дней.