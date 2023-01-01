Компактный фотоаппарат OM System Tough TG-7, черный
Код товара : УТ-00070969
Артикул : @ V110030BU000
59 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
40.5 мм (необходим адаптер CLA-T01, продается отдельно)
Объектив
4.5-18 мм f/2.0-4.9 (25 - 100 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
4x
Стабилизатор изображения
оптический (сдвиг матрицы), эффективность около 2.5 EV
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 12 с, пользовательский
Размер фотоизображения
4000 х 3000, 3200 х 2400, 1280 х 960
Баланс белого
авто, 6 предустановок + 3 подводных режима, пользовательский (память на 4 настройки), установка температуры в Кельвинах (2000K - 14000K)
Серийная съемка
20 кадров/с (до 46 кадров в RAW, 74 в JPEG), 10 кадров/с, 5 кадров/с (115 снимков в RAW, JPEG - до заполнения карты памяти)
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х, 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Битрейт
UHD 4K: около 102 Мбит./с
Формат записи звука
линейный PCM, стерео
Видеосъемка
UHD 4K до 30 кадров/с, Full HD до 60 кадров/с, цифровая стабилизация изображения, стереозвук; скоростная съемка: 1080p 120 кадров/с, 720p 240 кадров/с, 360p 480 кадров/с (до 20 с.)
Минимальная освещенность
нет данных
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
640х480
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL автофокус с определением контрастности: определение лиц, точечный, зона, следящий автофокус, макро от 1 см
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
1/2.33" BSI CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 12800
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
12 млн.
Прочие особенности
Особые характеристики
стойкость к падениям с высоты до 2,1 м, сдавливание весом до 100 кг; водонепроницаемость на глубине до 15 м; морозостойкость до -10 °С
Комплектация
LI-92B литиевый аккумулятор, USB кабель, ремешок на руку
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL: ESP (оценочный) или точечный замер
Ручная экспозиция
нет
Экспокоррекция
+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
нет
Дисплей
3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, 1.04 млн. точек
Видоискатель
нет
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
TruePic VIII
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор Li-92B, 1350 мАч (приблизительно 300 кадров по стандарту CIPA), зарядка по USB (без постоянного питания через USB во включенном состоянии)
Физические характеристики
Вес
249 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
113.9 х 65.8 х 32.7 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
беспроводное управление внешними вспышками Olympus FL‑36R, FL‑50R, FL‑300R, FL‑600R, FL‑700WR, FL‑900R (1 группа, 1 канал)
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Отважьтесь на большее с OM System Tough TG-7. Пусть ваш смартфон безопасно полежит в багаже, пока вы покоряете леса и пустыни, моря и горы. Лучше воспользуйтесь Tough TG-7, ведь он не боится испытаний. Противоударный и водостойкий корпус выдерживает погружения на глубину до 15 м, падения с высоты до 2.1 м и сдавливание весом до 100 кг, двойное защитное стекло объектива предотвращает запотевание линз, защита от пыли IPX6, морозостойкость до -10°C. Работаете на стройке? У камеры есть специальный режим для строительства, а также режим для фотографирования чертежей и документов. Компактный размер – чтобы вы могли с удобством носить камеру на поясе, в нагрудном кармане или на лямке рюкзака. Выверенная эргономика – снимайте одной рукой, снимайте в перчатках. Встроенный GPS, барометр, альтиметр, термометр, датчик глубины и электронный компас позволяют сохранить точные данные: когда, где и в каких условиях был сделан снимок.
Работаете на стройке? У камеры есть специальный режим для строительства, а также режим для фотографирования чертежей и документов. Компактный размер – чтобы вы могли с удобством носить камеру на поясе, в нагрудном кармане или на лямке рюкзака. Выверенная эргономика – снимайте одной рукой, снимайте в перчатках.
Встроенный GPS / Galileo / ГЛОНАСС / QZSS датчик, барометр, альтиметр, термометр, датчик глубины и электронный компас позволяют сохранить точные данные: когда, где и в каких условиях был сделан снимок. Эта информация сохраняется в виде мета-данных, привязанных к снимку, а дату и время можно впечатать прямо в изображение. Интересная функция: зажмите кнопку Info на 1-2 секунды и камера выведет данные со всех датчиков на экран, даже если она выключена в этот момент (поддерживается и метрическая, и имперская система мер). Зажатие Info на 3 секунды активирует режим фонарика. Вы также можете включить режим путевого лога, в котором камера будет записывать весь ваш маршрут даже в выключенном состоянии (внимание: данный режим тратит много энергии, возьмите с собой запасные аккумуляторы).
Tough TG-7 обладает и ксеноновой вспышкой, и светодиодной лампой подсветки, что облегчает съемку как фото, так и видео. Отдельно доступны специальные насадки на объектив FD-1 Flash Diffuser и LG-1 LED Light Guide, которые работают в качестве кольцевой вспышки или кольцевой лампы постоянного света соответственно – полезный аксессуар при съемке макро. Минимальная дистанция фокусировки в режимах Супер-Макро и Микроскоп составляет всего 1 см от передней линзы. Камера также обладает функциями брекетинга и стекинга по фокусу: она делает быструю серию снимков с разной дистанцией фокусировки и затем либо объединяет их в один автоматически (стекинг), или сохраняет все по отдельности (брекетинг) – для обработки на компьютере. Данные функции очень помогают при съемке макро: не нужно сильно закрывать диафрагму, чтобы получить необходимую глубину резкости.