Описание

Возьмите TG-6 и отправляйтесь на приключения. Эта камера - идеальный инструмент для съемки впечатляющих моментов ваших путешествий, независимо от погодных условий. Большой выбор аксессуаров расширяет ваши возможности и позволяет продолжать съемку в любой ситуации. Камера TG-6 защищена от воды на глубине до 15 м, от ударов и падений с высоты до 2.1 м, от пыли, мороза до -10°C, и оснащена специальным покрытием, предотвращающим запотевание при резких перепадах температур.

Запомните каждый момент

В ваших самых смелых приключениях вы никогда не знаете, что произойдет в следующую секунду. Сочетание объектива со светосилой F2.0, графического процессора TruePic VIII и 12-мегапиксельного сенсора изображения дарит вам свободу в любых условиях. Даже при слабом освещении ваши изображения получаются яркими и прекрасными.

Не упустите нужный снимок

При нажатии кнопки затвора наполовину режим Pro Capture начинает записывать изображения в буфер со скоростью 10 кадров в секунду. Когда вы нажмете кнопку затвора полностью, начнется непрерывная съемка. Таким образом вы получаете снимки, которые раньше было невозможно сделать.

Идеальный баланс

TG-6 может запечатлеть даже сложные световые ситуации, связанные с огромным различием между светлыми и темными участками снимка: режим HDR объединяет четыре снимка с разной экспозицией в одно изображение, идеально осветляя или затемняя ваш кадр. Вы получаете максимальную свободу для работы со светом - создавайте яркие и темные участки, находите идеальный контраст, балансируйте черные и белые цвета.

Система датчиков

Всегда знайте, где какой кадр вы сделали, благодаря встроенной системе датчиков, которая автоматически отслеживает ваши действия. Соберите больше информации для своих воспоминаний: приложение OI.Track привязывает данные GPS, компаса, манометра и датчика температуры к вашим фотографиям и видео.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования (практически новый).

Комплектация: коробка, инструкция, акб, зарядное устройство, ремешок.

Гарантия 14 дней.