Компактный фотоаппарат Olympus Tough TG-6, красный
Код товара : УТ-00061641
Артикул : # V104210RE000
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
40.5 мм (необходим адаптер CLA-T01, продается отдельно)
Объектив
f 4.5 - 18 мм / 2.0 - 4.9 (25 - 100 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
4x
Стабилизатор изображения
оптический (сдвиг матрицы)
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 12 с, пользовательский
Размер фотоизображения
4000 х 3000, 3200 х 2400, 1280 х 960
Баланс белого
авто, 6 предустановок + 3 подводных режима, пользовательский (память на 4 настройки)
Серийная съемка
20, 10 или 5 кадров/с (до 40 кадров в RAW, JPEG – до заполнения карты памяти)
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х, 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Битрейт
UHD 4K: около 100 Мбит./с
Формат записи звука
линейный PCM, стерео
Видеосъемка
UHD 4K, Full HD (1920х1080), стабилизация изображения, стереозвук; скоростная съемка: 1080p 120 кадров/с, 720p 240 кадров/с, 480p 240 кадров/с (до 20 с.)
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1280х720
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL iESP автофокус с определением контрастности: iESP, автофокус с определением лиц, точечный, зона, следящий автофокус, макро от 1 см
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 12800
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
12
Прочие особенности
Особые характеристики
Стойкость к падениям с высоты до 2,1 м, нагрузка до 100 кг; водонепроницаемость на глубине до 15 м; морозостойкость до -10 °С;
Дата анонса
01.01.2019
Комплектация
LI-92B литиевый аккумулятор, F-5AC сетевой адаптер, CB-USB12 USB кабель, ремешок, всемирный гарантийный талон, руководство пользователя, Olympus Viewer 3 диск с ПО
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, режимы: ESP (оценочный) экспозамер, Точечный экспозамер
Ручная экспозиция
нет
Экспокоррекция
+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
нет
Дисплей
3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, 1.04 млн. точек
Видоискатель
нет
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
TruePic VIII
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор Li-92B, 1350 мАч (приблизительно 300 кадров по стандарту CIPA)
Физические характеристики
Вес
253 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
113 х 66 х 32.4 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
беспроводное управление внешними вспышками Olympus FL‑36R, FL‑50R, FL‑300R, FL‑600R, FL‑700WR, FL‑900R (1 группа, 1 канал)
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Возьмите TG-6 и отправляйтесь на приключения. Эта камера - идеальный инструмент для съемки впечатляющих моментов ваших путешествий, независимо от погодных условий. Большой выбор аксессуаров расширяет ваши возможности и позволяет продолжать съемку в любой ситуации. Камера TG-6 защищена от воды на глубине до 15 м, от ударов и падений с высоты до 2.1 м, от пыли, мороза до -10°C, и оснащена специальным покрытием, предотвращающим запотевание при резких перепадах температур.
Запомните каждый момент
В ваших самых смелых приключениях вы никогда не знаете, что произойдет в следующую секунду. Сочетание объектива со светосилой F2.0, графического процессора TruePic VIII и 12-мегапиксельного сенсора изображения дарит вам свободу в любых условиях. Даже при слабом освещении ваши изображения получаются яркими и прекрасными.
Не упустите нужный снимок
При нажатии кнопки затвора наполовину режим Pro Capture начинает записывать изображения в буфер со скоростью 10 кадров в секунду. Когда вы нажмете кнопку затвора полностью, начнется непрерывная съемка. Таким образом вы получаете снимки, которые раньше было невозможно сделать.
Идеальный баланс
TG-6 может запечатлеть даже сложные световые ситуации, связанные с огромным различием между светлыми и темными участками снимка: режим HDR объединяет четыре снимка с разной экспозицией в одно изображение, идеально осветляя или затемняя ваш кадр. Вы получаете максимальную свободу для работы со светом - создавайте яркие и темные участки, находите идеальный контраст, балансируйте черные и белые цвета.
Система датчиков
Всегда знайте, где какой кадр вы сделали, благодаря встроенной системе датчиков, которая автоматически отслеживает ваши действия. Соберите больше информации для своих воспоминаний: приложение OI.Track привязывает данные GPS, компаса, манометра и датчика температуры к вашим фотографиям и видео.
Делитесь эмоциями
Используйте дополнительные возможности: с помощью приложения OI.Share вы можете не только управлять камерой дистанционно, но и делиться своими впечатлениями в соцсетях благодаря встроенному Wi-Fi.
Ваши воспоминания еще никогда не были такими яркими
Оживляйте свои впечатления, снимая каждую деталь в нужный момент. Видео 4K позволяет записывать захватывающие кадры ваших любимых моментов и создавать фильмы в формате Full HD со скоростью 120 кадров в секунду.
Берите больше
С подводным боксом PT-059 камера TG-6 погружается на глубину до 45 метров, открывая перед вами новые захватывающие возможности. Расширьте свою подводную систему Tough дополнительными аксессуарами и будьте готовы к любым испытаниям.
Нырните глубже с TG-6
Узнайте, что там, на глубине. Водозащищенный TG-6 создан для съемки на глубине до 15 м без какого-либо дополнительного оборудования.
Снимайте захватывающие подводные миры
Использование одного из трех режимов Подводного баланса белого позволяет оживить ваши изображения независимо от глубины воды. Используйте «Shallow» (для глубины до 3 м), чтобы улучшить красные тона, «Mid Range» для глубины от 3 до 15 м или «Deep», чтобы улучшить синие тона на глубине более 15 м.
Режим подводного микроскопа
Приближайтесь к объекту съемки близко как никогда: режим подводного микроскопа позволяет снимать с расстояния 1 см от объектива - запечатлите даже самые мелкие детали.
Режим Подводный HDR
Подводный HDR идеально уравновешивает как яркие, так и темные участки, предотвращая слишком большие различия между черным и белым. Как результат - впечатляющие подводные снимки с широким динамическим диапазоном.
Сфокусируйтесь на самом важном
TG-6 позволяет вам сосредоточиться на том, что действительно важно. В режимах Focus Stacking и Focus Bracketing вы можете сфокусироваться на всем кадре и даже создать изображение из нескольких.
Запечатлите недоступную взгляду красоту
Выйдите за пределы человеческого зрения! Режим Микроскоп позволяет снимать объекты с расстояния всего 1 см. Наслаждайтесь увеличением до 44,4x с помощью удобного рычага зуммирования. Благодаря рассеивателю LG-1 и вспышке FD-1 камера TG-6 дарит еще больше возможностей для макросъемки.
Усовершенствуйте воспоминания
Что может быть прекрасней счастливых воспоминаний? Ваши изображения в формате RAW можно редактировать в программе Olympus Workspace и распечатывать в виде физических копий - наслаждайтесь своими впечатлениями снова и снова.
Различные режимы съемки и пользовательские настройки
К стандартным режимам съемки, например, приоритет диафрагмы или программный режим, на диск управления TG-6 отдельно вынесен режим видеосъемки для более быстрого доступа.
Два цветовых решения
Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, вы можете выбрать между TG-6 в красном или черном цвете.