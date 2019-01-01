Описание

Возьмите TG-6 и отправляйтесь на приключения. Эта камера - идеальный инструмент для съемки впечатляющих моментов ваших путешествий, независимо от погодных условий. Большой выбор аксессуаров расширяет ваши возможности и позволяет продолжать съемку в любой ситуации. Камера TG-6 защищена от воды на глубине до 15 м, от ударов и падений с высоты до 2.1 м, от пыли, мороза до -10°C, и оснащена специальным покрытием, предотвращающим запотевание при резких перепадах температур.

Запомните каждый момент

В ваших самых смелых приключениях вы никогда не знаете, что произойдет в следующую секунду. Сочетание объектива со светосилой F2.0, графического процессора TruePic VIII и 12-мегапиксельного сенсора изображения дарит вам свободу в любых условиях. Даже при слабом освещении ваши изображения получаются яркими и прекрасными.

Не упустите нужный снимок

При нажатии кнопки затвора наполовину режим Pro Capture начинает записывать изображения в буфер со скоростью 10 кадров в секунду. Когда вы нажмете кнопку затвора полностью, начнется непрерывная съемка. Таким образом вы получаете снимки, которые раньше было невозможно сделать.

Идеальный баланс

TG-6 может запечатлеть даже сложные световые ситуации, связанные с огромным различием между светлыми и темными участками снимка: режим HDR объединяет четыре снимка с разной экспозицией в одно изображение, идеально осветляя или затемняя ваш кадр. Вы получаете максимальную свободу для работы со светом - создавайте яркие и темные участки, находите идеальный контраст, балансируйте черные и белые цвета.

Система датчиков

Всегда знайте, где какой кадр вы сделали, благодаря встроенной системе датчиков, которая автоматически отслеживает ваши действия. Соберите больше информации для своих воспоминаний: приложение OI.Track привязывает данные GPS, компаса, манометра и датчика температуры к вашим фотографиям и видео.

Делитесь эмоциями

Используйте дополнительные возможности: с помощью приложения OI.Share вы можете не только управлять камерой дистанционно, но и делиться своими впечатлениями в соцсетях благодаря встроенному Wi-Fi.

Ваши воспоминания еще никогда не были такими яркими

Оживляйте свои впечатления, снимая каждую деталь в нужный момент. Видео 4K позволяет записывать захватывающие кадры ваших любимых моментов и создавать фильмы в формате Full HD со скоростью 120 кадров в секунду.

Берите больше

С подводным боксом PT-059 камера TG-6 погружается на глубину до 45 метров, открывая перед вами новые захватывающие возможности. Расширьте свою подводную систему Tough дополнительными аксессуарами и будьте готовы к любым испытаниям.

Нырните глубже с TG-6

Узнайте, что там, на глубине. Водозащищенный TG-6 создан для съемки на глубине до 15 м без какого-либо дополнительного оборудования.

Снимайте захватывающие подводные миры

Использование одного из трех режимов Подводного баланса белого позволяет оживить ваши изображения независимо от глубины воды. Используйте «Shallow» (для глубины до 3 м), чтобы улучшить красные тона, «Mid Range» для глубины от 3 до 15 м или «Deep», чтобы улучшить синие тона на глубине более 15 м.

Режим подводного микроскопа

Приближайтесь к объекту съемки близко как никогда: режим подводного микроскопа позволяет снимать с расстояния 1 см от объектива - запечатлите даже самые мелкие детали.

Режим Подводный HDR

Подводный HDR идеально уравновешивает как яркие, так и темные участки, предотвращая слишком большие различия между черным и белым. Как результат - впечатляющие подводные снимки с широким динамическим диапазоном.

Сфокусируйтесь на самом важном

TG-6 позволяет вам сосредоточиться на том, что действительно важно. В режимах Focus Stacking и Focus Bracketing вы можете сфокусироваться на всем кадре и даже создать изображение из нескольких.

Запечатлите недоступную взгляду красоту

Выйдите за пределы человеческого зрения! Режим Микроскоп позволяет снимать объекты с расстояния всего 1 см. Наслаждайтесь увеличением до 44,4x с помощью удобного рычага зуммирования. Благодаря рассеивателю LG-1 и вспышке FD-1 камера TG-6 дарит еще больше возможностей для макросъемки.

Усовершенствуйте воспоминания

Что может быть прекрасней счастливых воспоминаний? Ваши изображения в формате RAW можно редактировать в программе Olympus Workspace и распечатывать в виде физических копий - наслаждайтесь своими впечатлениями снова и снова.

Различные режимы съемки и пользовательские настройки

К стандартным режимам съемки, например, приоритет диафрагмы или программный режим, на диск управления TG-6 отдельно вынесен режим видеосъемки для более быстрого доступа.

Два цветовых решения

Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, вы можете выбрать между TG-6 в красном или черном цвете.