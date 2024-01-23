Плёночный фотоаппарат Olympus Superzoom 800S (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072960
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-23
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Автоматическая 35-миллиметровая компактная камера. Имеет следующие преимущества:
Активная инфракрасная система автоматического фокусирования с запоминающим устройством резкости и экспозиции.
Оснащена зум-объективом с фокусным расстоянием 38-80мм, f/4,5 - f/8,9.
Автоматическое считывание DX кода пленки для определения светочувствительности, диапазон ISO 100, 200, 400, 800,1600, 3200.
Таймер автоспуска.
Автоматическая протяжка и обратная перемотка пленки.
Встроенная вспышка.
Диапазон фокусировки: от 0,6 м - до бесконечности.
ЖК-дисплей с проверкой заряда батареи и счетчиком кадров.
Питание две батареи тип AAA.
Размер : 116,5 (Ш) х 62 (В) х 40 (Г) мм.
Вес: 197 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: ремешок, ААх2.
Гарантия 14 дней.