Плёночный фотоаппарат Olympus Superzoom 800S (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072960 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-23

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса. 9 800 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Автоматическая 35-миллиметровая компактная камера. Имеет следующие преимущества: Активная инфракрасная система автоматического фокусирования с запоминающим устройством резкости и экспозиции.

Оснащена зум-объективом с фокусным расстоянием 38-80мм, f/4,5 - f/8,9.

Автоматическое считывание DX кода пленки для определения светочувствительности, диапазон ISO 100, 200, 400, 800,1600, 3200.

Таймер автоспуска.

Автоматическая протяжка и обратная перемотка пленки.

Встроенная вспышка.

Диапазон фокусировки: от 0,6 м - до бесконечности.

ЖК-дисплей с проверкой заряда батареи и счетчиком кадров.

Питание две батареи тип AAA.

Размер : 116,5 (Ш) х 62 (В) х 40 (Г) мм.

Вес: 197 г. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: ремешок, ААх2.

Гарантия 14 дней.

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