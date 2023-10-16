Описание

Код товара: 135813

Olympus SuperZOOM 115 - винтажная автоматическая винтажная 35-миллиметровая компактная камера.

Оснащена объективом зум с переменным фокусным расстоянием 38–115 мм, 3-кратный зум, f/3/9–f/10,8.

Автоматическое считывание DX кода пленки.

Автоматическая экспозиция.

Таймер автоспуска.

Автоматическая протяжка и обратная перемотка пленки.

Автоматическая вспышка с 5 настройками.

Диапазон фокусировки: от 0,8 м - до бесконечности.

ЖК-дисплей с проверкой заряда батареи и счетчиком кадров.

Питание 1 батарея CR123A (в комплект не входит).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Царапины и потёртости.

Комплектация: коробка, ремешок; 5641020;

Гарантия 14 дней.