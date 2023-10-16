Компактный фотоаппарат Olympus Superzoom 115 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070813
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-16
Причина уценки:
Царапины и потёртости.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135813
Olympus SuperZOOM 115 - винтажная автоматическая винтажная 35-миллиметровая компактная камера.
Оснащена объективом зум с переменным фокусным расстоянием 38–115 мм, 3-кратный зум, f/3/9–f/10,8.
Автоматическое считывание DX кода пленки.
Автоматическая экспозиция.
Таймер автоспуска.
Автоматическая протяжка и обратная перемотка пленки.
Автоматическая вспышка с 5 настройками.
Диапазон фокусировки: от 0,8 м - до бесконечности.
ЖК-дисплей с проверкой заряда батареи и счетчиком кадров.
Питание 1 батарея CR123A (в комплект не входит).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Царапины и потёртости.
Комплектация: коробка, ремешок; 5641020;
Гарантия 14 дней.