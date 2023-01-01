Рычаг Olympus PTSA-02 для установки подводной вспышки
Код товара : УТ-00061282
Артикул : N2935500
1 290 ₽
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Описание
Рычаг Olympus PTSA-02 позволяет устанавливать подводные вспышки с креплением типа YS в стандартный башмак для аксессуаров на подводном боксе. Совместим со всеми подводными боксами Olympus PT и со всеми подводными вспышками Olympus.