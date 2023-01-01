С адаптером PTBKS-E03 вы можете установить подводную вспышку на кронштейн без башмака (например, РТВК-Е02). Вспышка устанавливается на специальный рычаг (такой как PTSA‑03), а рычаг ставится в башмак адаптера, который привинчивается к рукоятке-кронштейну РТВК-Е02.