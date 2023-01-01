Адаптер Olympus PTBKS-E03 для крепления подводной вспышки
Код товара : УТ-00061279
Артикул : E0410700
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
С адаптером PTBKS-E03 вы можете установить подводную вспышку на кронштейн без башмака (например, РТВК-Е02). Вспышка устанавливается на специальный рычаг (такой как PTSA‑03), а рычаг ставится в башмак адаптера, который привинчивается к рукоятке-кронштейну РТВК-Е02.