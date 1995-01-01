Описание

Olympus PRF-D52 PRO – прозрачный защитный фильтр для объектива. Защищает переднюю линзу объектива от загрязнения и механических повреждений. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает светопропускаемость, близкую к 100%, и гарантирует отсутствие бликов и ореолов. Оптически нейтрален, не изменяет цветовой баланс изображения. Тонкая алюминиевая оправа не вызывает виньетирование.

Благодаря полному соответствию цвета просветляющего покрытия у светофильтра и объектива, при установке фильтра не происходит ни малейшего сдвига цветопередачи, поэтому фильтры Olympus рекомендуются в качестве основных для объективов Olympus.