Антибликовое кольцо Olympus POSR-EP10 для M.Zuiko 8mm F1.8 Fisheye
Код товара : УТ-00061267
Артикул : V6360470W000
590 ₽
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Описание
Антибликовое (или затемняющее) кольцо, как правило, используется при подводной съемке: белая маркировка, нанесенная вокруг передней линзы объектива, может давать блики, отражаясь от стеклянного порта подводного бокса. Кольцо завинчивается в резьбу для светофильтров и закрывает собой эти надписи. Данное кольцо создано для объектива M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye.