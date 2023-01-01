Антибликовое (или затемняющее) кольцо, как правило, используется при подводной съемке: белая маркировка, нанесенная вокруг передней линзы объектива, может давать блики, отражаясь от стеклянного порта подводного бокса. Кольцо завинчивается в резьбу для светофильтров и закрывает собой эти надписи. Данное кольцо создано для объектива M.Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 PRO.