Антибликовое (или затемняющее) кольцо, как правило, используется при подводной съемке: белая маркировка, нанесенная вокруг передней линзы объектива, может давать блики, отражаясь от стеклянного порта подводного бокса. Кольцо завинчивается в резьбу для светофильтров и закрывает собой эти надписи. Данное кольцо создано для объективов M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R, M.Zuiko Digital 45mm F1.8 и боксов Olympus PT-EP05L, PT-EP06, PT-EP06L, PT-EP12.