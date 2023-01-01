Плечевой ремень Olympus Art Meets Fashion
Код товара : УТ-00011434
Артикул : E0410232
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Описание
Аксессуары формируют наш внешний вид. Именно поэтому Olympus создал линию захватывающих аксессуаров, которая получила название Olympus Designer Collection. Плечевые ремешки Olympus в стилях Get Together, Art meets Fashion, Killing me Softly, Hello Peacock, Feel Boho, Funky Town, Floral Fantasy и Color Play просто излучают чувство стиля. Их легко подобрать к вашему настроению и модному образу. Чехлы-мешочки Olympus, доступные в двух размерах, буквально обнимают камеру Olympus PEN и ее объектив. Они станут прекрасными компаньонами для всех модных фотографов.
Для каждой женщины. Каждый день. Каждый день разные.