Описание

Мы все творим историю. Каждый день мы делаем тысячи выборов из миллионов возможностей, чтобы рассказать свою историю. Окружающий наш мир полон красоты, которую так и хочется запечатлеть и поделиться ею со всеми. Готовы ли вы записать вашу историю с PEN?

Красота в лёгкости

Фотография может быть красивым и приятным приключениям. Небольшой размер и лёгкий вес делают Olympus PEN E-P7 практически незаметной, тем не менее E-P7 абсолютно достойна внимания. Элегантный и компактный дизайн камеры, очерченной классическими линиями, превращает создание ваших фотографий в изысканное занятие. Делая выбор из двух разных цветов, вы определяете тон своей истории.

Увидьте мир в новых цветах!

E-P7 - истинное решение в ваших творческих поисках. Одним щелчком переключателя цветного / монохромного профиля на передней панели вы можете мгновенно ушить свое творческое самовыражение. Большое количество инструментов для вдохновления поможет вам погрузиться глубже в мир фотографии.

Красота и мощь

E-P7 - это сочетание великолепный сенсорные технологии, мощной обработки изображений и высокоточных объективов. Всё это обеспечивает простоту управления, высокую скорость фокусировки и умные творческие функции – абсолютные улучшения по сравнению с предыдущими камерами PEN. Благодаря широкому выбору совместимых объективов, подходящих для вашего стиля фотографий, ваши творческие поиски становятся безграничными.

Больше, чем кажется на первый взгляд: Умная сердцевина

20-мегапиксельный датчик Live MOS

Процессор изображений TruePic VIII

Благодаря технологиям, ранее недоступными в наших камерах серии PEN, E-P7 может похвастаться инновациями, достойными своего наследия. В сочетании с легендарными объективами фотографическая родословная E-P7 отличается от более крупных и дорогих систем.

Устойчивость как она есть: 5-осевая стабилизации изображения

Независимо от того, планируете ли вы фотосъемку с длительной выдержкой при лунном свете или делаете быстрые снимки с друзьями в сумерках, встроенная в камеру 5-осевая стабилизация изображения с шагом до 4,5 EV обеспечивает резкость и плавность ручной съемки даже при слабом освещении.

Готовность к большему: USB зарядка

Благодаря простой USB-зарядке E-P7 вы можете продолжать двигаться и творить весь день с универсальными USB-зарядными устройствами и повербанками.

Подвижный экран сенсорными управлением

Благодаря универсальному откидном экрана вы можете быстро кодировать и делать идеальные фотографии под любым сложным углом, включая селфи! Кроме того, интерфэйс c сенсорным экраном значительно упрощает съемку изображений.

Улучшенный автофокус

Усовершенствование скорости автофокусировки в сочетании с автофокусом нового поколения с распознаванием лиц и глаз позволяет каждый раз получать идеальные портретные снимки.

Встроенная вспышка

Встроенная вспышка E-P7 идеально подходит для съемки в условиях низкой освещенности. Нажмите включатель - и вспышка выскочит автоматически. E-P7 также совместима со всеми беспроводными радио вспышками Olympus, что позволит вам преодолевать все типы сложных цветовых ситуаций.

4К видео

E-P7 позволяет запечатлеть воспоминания и моменты в формате 4K разрешением. В сочетании со встроенной в камеру 5-осевой стабилизации изображения ваши кадры будут чёткими даже при съемке в движении.

Художественные фильтры

Чтобы подчеркнуть свое творчество, приведите диск переключения режимов в режим ART и выберите один из 16 художественных фильтров. Получите тот вид, который вам нужен, настроив художественный фильтр и предварительно посмотрев снимок на сенсорном экране камеры.

Приложение OI.Share

E-P7 оснащена встроенными Wi-Fi и Bluetooth, поэтому вы можете мгновенно обмениваться фотографиями и видео со своим смарт девайсом и приложением OI.Share. Постоянное соединение позволяет импортировать изображения по беспроводной связи и мгновенно делиться снимками в социальных сетях. Бесплатное приложение доступно как для телефонов iOS так и для Android.

Комплектация