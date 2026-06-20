Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-5 Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094777 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-20/3 Код товара: УТ-00094777 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-20/3 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 5285

S/n: bj0a19909

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор 1 ориг + 2 неориг, зарядка неориг., крышка байонета, кабель интерфейсный, ремень, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 5285

S/n: bj0a19909

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор 1 ориг + 2 неориг, зарядка неориг., крышка байонета, кабель интерфейсный, ремень, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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