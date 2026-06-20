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Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-5 Body (состояние 5-) (б/у)

  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
  • OM-5 Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094777
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-20/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 5285
S/n: bj0a19909
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор 1 ориг + 2 неориг, зарядка неориг., крышка байонета, кабель интерфейсный, ремень, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.