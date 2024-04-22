Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M5 Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075142 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/07

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, потертости, сломан наглазник, пробег 23т.к. 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140142 Байонет

Micro 4/3

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический

Система стабилизатора

сдвиг матрицы

Матрица

Число мегапикселей матрицы

16.9 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

16.1

Физический размер матрицы

17.3 x 13.0 мм

Разрешение по X

4608 пикс.

Разрешение по Y

3456 пикс.

Тип матрицы

Live MOS

Формат матрицы

4/3 (Four Thirds)

Кроп-фактор

2

Фокусировка

Тип автофокуса

контрастный

Фокусировка

по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяШирина

122 мм

Высота

89 мм

Толщина

43 мм

Вес камеры (без элементов питания)

373 г

Вес камеры (с элементами питания)

425 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, сломан наглазник, пробег 23т.к.

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: BF4504580

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, заглушка ГБ, заглушка БР, байонетная крышка, люверсы, документация, коробка.

Гарантия 90 дней.

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