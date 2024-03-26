Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III + Helios 44M-4mm f/2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074463
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-26
Причина уценки:
Незначительные потёртости, царапины и загрязнения, пробег 7 600.
Гарантия 14 дней
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Описание
Olympus OM-D E-M10 Mark III - это компактная беззеркальная камера с великолепным качеством изображения и удобными функциями, позволяющими воплотить творческие задумки в реальность.
Превосходное качество изображения:
С 16.1-мегапиксельным Live MOS-сенсором и процессором TruePic VIII, камера обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу.
Легкость и портативность:
Стильный и компактный дизайн делает камеру легкой и удобной для носки в любых условиях.
Простота использования:
Система автофокусировки с 121 точкой фокусировки и встроенный стабилизатор изображения обеспечивают быструю и точную съемку, даже при съемке в движении.
Видеозапись в высоком разрешении:
Камера позволяет снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров до 30 кадров в секунду, захватывая детали с высокой четкостью.
Совместимость и расширенные возможности:
Совместимость с широким ассортиментом объективов Micro Four Thirds и возможность подключения к Wi-Fi для удобного обмена данными и удаленного управления.
Olympus OM-D E-M10 Mark III - это идеальный выбор для тех, кто ищет компактную и мощную камеру для творчества в любых условиях съемки.
В комплекте адаптер на резьбу М42 и объектив Helios 44M-4 58mm f/2, обладающий интересной и характерной картинкой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные потёртости, царапины и загрязнения, пробег 7 600.
Комплектация: 2 акб, чехол, крышки, ремень, инструкция, коробка, 2шт. - з/у, сумка, светофильтр.
Гарантия 14 дней.