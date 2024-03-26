Описание

Olympus OM-D E-M10 Mark III - это компактная беззеркальная камера с великолепным качеством изображения и удобными функциями, позволяющими воплотить творческие задумки в реальность.

Превосходное качество изображения:

С 16.1-мегапиксельным Live MOS-сенсором и процессором TruePic VIII, камера обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу.

Легкость и портативность:

Стильный и компактный дизайн делает камеру легкой и удобной для носки в любых условиях.

Простота использования:

Система автофокусировки с 121 точкой фокусировки и встроенный стабилизатор изображения обеспечивают быструю и точную съемку, даже при съемке в движении.

Видеозапись в высоком разрешении:

Камера позволяет снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров до 30 кадров в секунду, захватывая детали с высокой четкостью.

Совместимость и расширенные возможности:

Совместимость с широким ассортиментом объективов Micro Four Thirds и возможность подключения к Wi-Fi для удобного обмена данными и удаленного управления.

Olympus OM-D E-M10 Mark III - это идеальный выбор для тех, кто ищет компактную и мощную камеру для творчества в любых условиях съемки.

В комплекте адаптер на резьбу М42 и объектив Helios 44M-4 58mm f/2, обладающий интересной и характерной картинкой.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные потёртости, царапины и загрязнения, пробег 7 600.

Комплектация: 2 акб, чехол, крышки, ремень, инструкция, коробка, 2шт. - з/у, сумка, светофильтр.

Гарантия 14 дней.