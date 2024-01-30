Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body, серебристый (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073090 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-30/01

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. Нет байонетной крышки. 37 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138090 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Байонет Micro 4/3

Объектив в комплекте есть

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# BHXA89104

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, ремень, кабель USB-MicroUSB

Гарантия от 14 до 90 дней.

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