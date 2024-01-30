Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body, серебристый (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073090
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-30/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации. Нет байонетной крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138090
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Байонет Micro 4/3
Объектив в комплекте есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# BHXA89104
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, ремень, кабель USB-MicroUSB
Гарантия от 14 до 90 дней.