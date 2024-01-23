Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body, серебристый (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072979 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-23/02

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости, царапинки на корпусе и дисплее. Нет байонетной крышки, рекомендуется чистка матрицы. 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137979 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой Формат матрицы 4/3 (Four Thirds) Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160 Байонет Micro 4/3 Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический Состояние : 4 # BHA 51802 Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, документы, коробка Гарантия от 14 до 90 дней.

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