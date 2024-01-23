Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body, серебристый (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072979
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-23/02
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, царапинки на корпусе и дисплее. Нет байонетной крышки, рекомендуется чистка матрицы.
35 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137979
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Байонет Micro 4/3
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Состояние : 4
# BHA 51802
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, документы, коробка
Гарантия от 14 до 90 дней.
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