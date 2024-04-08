Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42мм II R (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074759
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости по граням шахты. На экране наклеена защитная плёнка. Пробег: 4600 кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139759
Кол-во Мпикс 16 Мпикс.
Тип матрицы MOS
Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)
Физический размер матрицы 17.3x13.0 мм
Максимальное разрешение 4608x3456 Пикс.
Чувствительность (iso) 100-25600 ISO, Auto ISO
Поддержка объективов (байонет) Micro 4/3
Объектив в комплекте M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R
Размер LCD-экрана 3.0 "
Конструкция экрана поворотный, сенсорный
Наличие видоискателя электронный
Максимальное разрешение записи видео 1920x1080 (Full HD) Пикс.
Слот для памяти SDHC, SDXC
Интерфейс Wi-Fi да
Модуль GPS нет
Интерфейсы HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ
Аккумулятор свой собственный
Тип комплектации OM-D E-M10 II 14-42mm II
Цвет черный
Размер (без объектива) 119.5x83.1x46.7 мм
Вес (без объектива) 390 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости по граням шахты. На экране наклеена защитная плёнка. Пробег: 4600 кадров
s\n: BHLB76251/ABGE57693
Комплектация: камера, аккумулятор, з/у, ремень, объектив, крышка на байонет, крышка передняя и задняя на объектив, коробка
Гарантия 90 дней.
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