Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42мм II R (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074759 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/01

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации, потёртости по граням шахты. На экране наклеена защитная плёнка. Пробег: 4600 кадров 32 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139759 Кол-во Мпикс 16 Мпикс.

Тип матрицы MOS

Формат матрицы 4/3 (Four Thirds)

Физический размер матрицы 17.3x13.0 мм

Максимальное разрешение 4608x3456 Пикс.

Чувствительность (iso) 100-25600 ISO, Auto ISO

Поддержка объективов (байонет) Micro 4/3

Объектив в комплекте M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R

Размер LCD-экрана 3.0 "

Конструкция экрана поворотный, сенсорный

Наличие видоискателя электронный

Максимальное разрешение записи видео 1920x1080 (Full HD) Пикс.

Слот для памяти SDHC, SDXC

Интерфейс Wi-Fi да

Модуль GPS нет

Интерфейсы HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ

Аккумулятор свой собственный

Тип комплектации OM-D E-M10 II 14-42mm II

Цвет черный

Размер (без объектива) 119.5x83.1x46.7 мм

Вес (без объектива) 390 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости по граням шахты. На экране наклеена защитная плёнка. Пробег: 4600 кадров

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: BHLB76251/ABGE57693

Комплектация: камера, аккумулятор, з/у, ремень, объектив, крышка на байонет, крышка передняя и задняя на объектив, коробка

Гарантия 90 дней.

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