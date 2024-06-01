Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit + 14-42mm EZ, серебристый (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076087 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код:141087 Разрешение 16.1 МП 4608×3456 Матрица 4/3" 17.3×13.0 мм Live MOS Видеосъёмка Full HD 1920×1080@60 Байонет Micro Four Thirds, кроп 2× Объектив 14–42 мм F/3.5–5.6 Фокусировка по контрасту Чувствительность 100–25600 Видоискатель электронный; 2 360 000 пикс. Дисплей 3.0" OLED, 1 037 000 пикс, сенсорный, наклонный, Live View Встроенная вспышка поднимающаяся, ведущее число 8.2 Интерфейс USB 2.0, Wi-Fi, AV, HDMI Карта памяти SD Питание Li-Ion BLS-50, ЗУ Масса 390 г (с батареей и картой) Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: камера, объектив, передняя и задняя крышки, вспышка, ремень, аккумулятор, зарядное устройство., Гарантия 90 дней.

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