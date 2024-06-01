Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit + 14-42mm EZ, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076087
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
45 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код:141087
Разрешение 16.1 МП 4608×3456
Матрица 4/3" 17.3×13.0 мм Live MOS
Видеосъёмка Full HD 1920×1080@60
Байонет Micro Four Thirds, кроп 2×
Объектив 14–42 мм F/3.5–5.6
Фокусировка по контрасту
Чувствительность 100–25600
Видоискатель электронный; 2 360 000 пикс.
Дисплей 3.0" OLED, 1 037 000 пикс, сенсорный, наклонный, Live View
Встроенная вспышка поднимающаяся, ведущее число 8.2
Интерфейс USB 2.0, Wi-Fi, AV, HDMI
Карта памяти SD
Питание Li-Ion BLS-50, ЗУ
Масса 390 г (с батареей и картой)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, объектив, передняя и задняя крышки, вспышка, ремень, аккумулятор, зарядное устройство.,
Гарантия 90 дней.
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