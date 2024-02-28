Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Body, черный (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073723 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/03

<





















>

















Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе. 29 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138723 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Объектив в комплекте нет

Байонет Micro 4/3

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 16.1 МП

Размер 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)

Максимальное разрешение 4608 x 3456

Тип матрицы Live MOS

Кроп-фактор 2

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# BHLA38030

Комплектация: коробка, крышка, ЗУ, аккумулятор, запасной аккумулятор (аналог), ремешок.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.