Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Body, черный (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073723
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138723
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте нет
Байонет Micro 4/3
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 16.1 МП
Размер 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)
Максимальное разрешение 4608 x 3456
Тип матрицы Live MOS
Кроп-фактор 2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# BHLA38030
Комплектация: коробка, крышка, ЗУ, аккумулятор, запасной аккумулятор (аналог), ремешок.
Гарантия 90 дней.