Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit 12-40mm f/2.8 PRO (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076086 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01

<

























>





















Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 125 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код:141086 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип фотокамеры «беззеркальная» (MILC) Тип матрицы LiveMOS / процессор TruePIC VIII / Размер матрицы 4/3 (17.3х13 mm) Полное число МП 22 Эффективное число МП 20 Максимальный размер снимка 5184x3888 пикс Светочувствительность (ISO) 200-25600 / некоторые настройки камеры позволяют понизить ISO до 64 / Чистка матрицы Запись в RAW-формате Крепление (байонет) Micro 4/3 Светосила f/2.8 Фокусное расстояние 12 - 40 мм Оптическое увеличение 3.3 Ручная фокусировка Стабилизация изображения со сдвигом матрицы Точек фокусировки 121 шт Сюжетные программы 10 HDR Замер баланса белого Экспокоррекция ± 5 EV, с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV Автобрекетинг Режимы экспозиции автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной режим Система замера экспозиции точечная, центровзвешенная, матричная (оценочная) Съемка HD (720) 1280x720 пикс 60 к/с Съемка Full HD (1080) 1920x1080 пикс 60 к/с Съемка Ultra HD (4K) 3840x2160 пикс 30 к/с / 4096x2160 пикс 24 к/с / Сюжетные программы видео 5 / Timelapse, ретро, эхо, покадровый, арт / Форматы записи файлов MOV( H.264), AVI (Motion JPEG) Ручная фокусировка видео Максимальная длина видео ограничена временем / 29 мин / Порты подключения HDMI / micro /, v 1.4, аудиовыход, аудиовход микрофона Режимы автофокуса один снимок, AI фокус, следящий, по лицу, по улыбке Сенсорная фокусировка Видоискатель электронный / 236 тыс пикс / Кроп видоискателя 0.74 x Охват кадра 100 % Выдержка 60-1/8000 с / элекстронный затвор до 1/32000 / Серийная съемка 15 кадр/с / электронный затвор до 60 кадр/с / Тип затвора электронный/механический Автоспуск / 2, 10 сек / Диагональ дисплея 3 '' Разрешение дисплея 1037 тыс. пикс Сенсорный экран Поворотный дисплей Акселерометр 2 слота для карт памяти Типы карт памяти SD, SDHC, SDXC Коммуникации Wi-Fi, управление со смартфона Встроенная вспышка Подключение внешней вспышки X-синхронизация со вспышкой 1/250 с Тип питания Аккумулятор Модель аккумулятора BLH-1 Снимков на заряде 440 шт Модель зарядного устройства BCH-1 Материал корпуса алюминий/пластик Ретродизайн Пыле-,влаго-,ударозащита Габариты (ШхВхТ) 134х91х67 мм Вес 574 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: Камера, объектив, передняя и задняя крышка, бленда, вспышка, ремень, АКБ, ЗУ. Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.