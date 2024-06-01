Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit 12-40mm f/2.8 PRO (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076086
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
125 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код:141086
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фотокамеры «беззеркальная» (MILC)
Тип матрицы LiveMOS / процессор TruePIC VIII /
Размер матрицы 4/3 (17.3х13 mm)
Полное число МП 22
Эффективное число МП 20
Максимальный размер снимка 5184x3888 пикс
Светочувствительность (ISO) 200-25600 / некоторые настройки камеры позволяют понизить ISO до 64 /
Чистка матрицы
Запись в RAW-формате
Крепление (байонет) Micro 4/3
Светосила f/2.8
Фокусное расстояние 12 - 40 мм
Оптическое увеличение 3.3
Ручная фокусировка
Стабилизация изображения со сдвигом матрицы
Точек фокусировки 121 шт
Сюжетные программы 10
HDR
Замер баланса белого
Экспокоррекция ± 5 EV, с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV
Автобрекетинг
Режимы экспозиции автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной режим
Система замера экспозиции точечная, центровзвешенная, матричная (оценочная)
Съемка HD (720) 1280x720 пикс 60 к/с
Съемка Full HD (1080) 1920x1080 пикс 60 к/с
Съемка Ultra HD (4K) 3840x2160 пикс 30 к/с / 4096x2160 пикс 24 к/с /
Сюжетные программы видео 5 / Timelapse, ретро, эхо, покадровый, арт /
Форматы записи файлов MOV( H.264), AVI (Motion JPEG)
Ручная фокусировка видео
Максимальная длина видео ограничена временем / 29 мин /
Порты подключения HDMI / micro /, v 1.4, аудиовыход, аудиовход микрофона
Режимы автофокуса один снимок, AI фокус, следящий, по лицу, по улыбке
Сенсорная фокусировка
Видоискатель электронный / 236 тыс пикс /
Кроп видоискателя 0.74 x
Охват кадра 100 %
Выдержка 60-1/8000 с / элекстронный затвор до 1/32000 /
Серийная съемка 15 кадр/с / электронный затвор до 60 кадр/с /
Тип затвора электронный/механический
Автоспуск / 2, 10 сек /
Диагональ дисплея 3 ''
Разрешение дисплея 1037 тыс. пикс
Сенсорный экран
Поворотный дисплей
Акселерометр
2 слота для карт памяти
Типы карт памяти SD, SDHC, SDXC
Коммуникации Wi-Fi, управление со смартфона
Встроенная вспышка
Подключение внешней вспышки
X-синхронизация со вспышкой 1/250 с
Тип питания Аккумулятор
Модель аккумулятора BLH-1
Снимков на заряде 440 шт
Модель зарядного устройства BCH-1
Материал корпуса алюминий/пластик
Ретродизайн
Пыле-,влаго-,ударозащита
Габариты (ШхВхТ) 134х91х67 мм
Вес 574 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Камера, объектив, передняя и задняя крышка, бленда, вспышка, ремень, АКБ, ЗУ.
Гарантия 90 дней.
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